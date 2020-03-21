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قطاعات البورصة "حمراء"..والنقل والشحن أكبر الخاسرين بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:00 ص
قطاعات البورصة "حمراء"..والنقل والشحن أكبر الخاسرين بسبب كورونا البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا والتي أدت لهبوط البورصات العالمية، إذ هبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 27.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 25.8%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 24.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 22.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 22.4%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 22%.
 
وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 21.2%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 19.8%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 17%، ثم قطاعات البنوك ومواد البناء والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 15.5%، 15.4%، 15.2%، على التوالي، ونزل قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 11.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 10.7%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 9.8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 7%.
 
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.
 
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 18.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17%.
 

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