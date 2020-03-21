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قصة شاب مصرى حديث النمسا بعد مساعدته كبار السن فى أزمة كورونا.. فيديو وصور

السبت، 21 مارس 2020 12:36 ص
قصة شاب مصرى حديث النمسا بعد مساعدته كبار السن فى أزمة كورونا.. فيديو وصور الشاب المصرى محمد محمود
كتب هيثم سلامة

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استطاع شاب مصرى صغير يبلغ من العمر 14 عامًا، تكوين فريق من أربعة أفراد في العاصمة النمساوية فيينا، لمساعدة المرضى والمسنين المعروضين بشكل كبير لخطر الإصابة بفيروس كورونا فى مساعدهم فى التسوق، حيث لم يستطيعون الخروج من منازلهم.

الشاب المصرى فى فيينا (2)


وذكرت جريدة heute في دولة النمسا، أن كلا من محمد محمود 14 عاما، وميتى وبول وإلياس وهم طلاب وزملاء بإحدى المدارس، حيث قرروا بعد وقف الدراسة فى نهاية الأسبوع الماضى، الذهاب إلى التسوق بدلا من الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ميسرة مقلد شاب مصري عمره 14 سنة، قام بتأسيس مجموعة على الإنستغرام هو وزملائه لمساعدة الأشخاص الكبار في العمر وتلبية إحتياجاتهم في مدينة فيينا النمساوية. ترفع القبعة له ولوالديه على هذه التربية الحسنى.

Posted by ‎النمسا بالعربية‎ on Friday, March 20, 2020

الشاب المصرى فى فيينا (3)

وأوضح التقرير، أنه يمكن وصول كبار السن إليهم عن طريق حسابهم عبر موقع انستجرام الذى يأتي باسم "التسوق مقابل كورونا"، حيث يقوم الطلاب بالتسوق بدلا عن الحالات التى لايمكن لها النزول إلى الشارع فى ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك فى جميع أنحاء فيينا.

الشاب المصرى فى فيينا (4)

يشار إلى أنه قد أعلن المتحدث باسم فريق الأزمات الطبية فى العاصمة النمساوية "فيينا" أندرياس هوبر، تسجيل حالتى وفاة جديدتين، فى العاصمة النمساوية، أمس الجمعة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الوفاة فى المدينة إلى 6 حالات، وفى النمسا عموما إلى 12 حالة.

الشاب المصرى فى فيينا (1)

وأوضح هوبر، فى تصريح مساء الجمعة - أن الحالتين لرجلين يبلغان من العمر 93 و76 عاما، وتوفيا بعد معاناة صحية استمرت عدة أيام فى أحد المستشفيات العامة فى فيينا.

الحساب على انستجرام
الحساب على انستجرام

 

وعلى صعيد آخر.. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية نشر 1000 جندى إضافى لتكثيف مراقبة الحدود مع دول الجوار.

وأكد وزير الداخلية كارل نيهامر - فى مؤتمر صحفى اليوم - أنه جارى بحث نشر 2400 جندى إضافى فى الأيام المقبلة؛ لزيادة جهود تأمين الحدود علاوة على توفير الأمن للمجتمع فى ظل الظروف الطارئة الراهنة بعد تمديدها إلى 13 أبريل المقبل.


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