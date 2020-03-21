فيديو وصور.. زحام مرورى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرتفعة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، بسبب أعمال تطوير وزيادة أحمال السيارات، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من شارع الهرم وصولا لميدان الجيزة وجامعة القاهرة، وسط انتشار الخدمات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، ظهور كثافات مرورية لحركة السيارات، نتيجة لاعمال تطوير واصلاحات، وتقوم الخدمات بتنظيم حركة السيارات.