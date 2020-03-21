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فيديو وصور.. زحام مرورى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير

السبت، 21 مارس 2020 04:20 م
فيديو وصور.. زحام مرورى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال تطوير زحام مرورى اعلى كوبرى الجيزة
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرتفعة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، بسبب أعمال تطوير وزيادة أحمال السيارات، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من شارع الهرم وصولا لميدان الجيزة وجامعة القاهرة، وسط انتشار الخدمات. 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، ظهور كثافات مرورية لحركة السيارات، نتيجة لاعمال تطوير واصلاحات، وتقوم الخدمات بتنظيم حركة السيارات.
 
وعززت، اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
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