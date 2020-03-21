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فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

السبت، 21 مارس 2020 09:23 م
فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصد مقطع فيديو النجاحات الأمنية لوزارة الداخلية، من خلال استهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، "السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 130متهم، وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية ، 252 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 قطع أسلحة بيضاء، و9 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ،بمضبوطات بلغت نحو "7,850 كيلو جرام لمخدر البانجو – 205 جرام لمخدر الهيرويـن – 15 قرص مخدر"، فضلاً عن تنفيذ 4085 حكم قضائى متنوع، وضبط 461 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الأمنية الأسلحة النارية، وضبطت 1243 قطعة سلاح نارى عبارة عن "1رشاش – 109 بندقية آلية – 224 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 72 مسدس – 837 فرد محلى الصنع – 3011 طلقة مختلفة الأعيرة– 1511 قطعة سلاح أبيض"، فضلاً عن ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهما "1 مسدس – 3 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع".

ولاحق قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية الهاربين من الأحكام، على مدار أسبوع، حيث تم تنفيذ 508992 حكم قضائى ، بينها 2254 حكم جناية، و175884حكم حبس، و259555 غرامة، و71299 مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 22تشكيل عصابى ، ضموا 61 متهماً ، إرتكبوا 140 حادث سرقة متنوع، فضلاً عن ضبط 211 قضية أحداث، وإعادة 21 سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.


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