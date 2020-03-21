اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. شاهد الحركة المرورية أعلى كوبرى غمرة والدقى والمهندسين

السبت، 21 مارس 2020 11:57 ص
فيديو.. شاهد الحركة المرورية أعلى كوبرى غمرة والدقى والمهندسين الحركة المرورية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات أعلى كوبرى غمرة في الاتجاهين سيولة مرورية، مع تواجد لرجال الأمن لسحب أي كثافات متوقعة، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين ومنطقة الدقى سيولة مرورية في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


المرور

الحركة المرورية

كوبرى غمرة

المهندسين

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة