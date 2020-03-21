اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. سيولة مرورية أعلى محور المشير المتجه من وإلى القاهرة الجديدة

السبت، 21 مارس 2020 12:16 م
فيديو.. سيولة مرورية أعلى محور المشير المتجه من وإلى القاهرة الجديدة محور المشير
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سادت حالة من السيولة المرورية، أمام السيارات، أعلى محور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة آليوم السبت، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.
 
 
وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسيابا فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.
 
وانتظمت الحالة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبرى من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، وأيضا فى الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة فى بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتى التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات فى الكوبرى.
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

محور المشير

الحالة المرورية

حالة المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

اعرف أعراض كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.. فيديو

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة