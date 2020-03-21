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فيديو.. حظر التجمعات الجماهيرية والمسيرات والاحتفالات الدينية بالخرطوم

السبت، 21 مارس 2020 03:41 م
فيديو.. حظر التجمعات الجماهيرية والمسيرات والاحتفالات الدينية بالخرطوم مطار الخرطوم
كتب كامل كامل

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شهدت الخرطوم اليوم ، السبت ، إغلاقا للطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة مع انتشار للأجهزة الأمنية تحوطا لمسيرة كان أُعلن عنها اليوم.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريح صحفي، إن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة يتعلق بخطة تأمين من قبل لجنة أمن ولاية الخرطوم.

وأضاف الحسن أن هناك دعوات لمسيرة اليوم ؛ مما استدعى وجود هذه التدابير الأمنية الاحترازية..موضحا أن هذا الأمر ليس جديدا على القوات المسلحة في إطار تأمين حرم القيادة العامة، معلنا حظر  كافة التجمعات الجماهيرية وتشمل المواكب والمسيرات والاحتفالات الدينية والأنشطة الرياضية وإحتفالات الأفراح وكافة المناسبات الجماهيرية

 

 


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