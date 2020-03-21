فيديو.. الشرطة تفض الأسواق الشعبية في العياط بسبب كورونا

كتب وتصوير خالد كامل

تمكنت الأجهزة التنفيذية والمحلية في مدينة العياط في محافظة الجيزة من فض سوق قرية المتانية، من المترددين عليه من الباعة والمواطنين، تنفيذًا لقرارات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتعليق إقامة الأسواق الشعبية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ورصدت عدسة اليوم السابع، قيام المهندس محمود زين رئيس مجلس مدينة العياط، ومجدى عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية بالمتانية، بالتعاون مع رجال الشرطة، بحملة مكبرة على السوق وفضه من الباعة والمواطنين، وسط توجيه تعليمات وتنبيهات للمترددين بضرورة عدم التواجد في السوق وفى التجمعات حفاظا على أرواحهم وأرواح ذويهم، وعدم التواجد في تجمعات.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرر حظر تواجد الشيش بالمقاهي والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامه المواطنين، كما وجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية، كما وجه محافظ الجيزة، بتكثيف تعليق الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

كما قرر محافظ الجيزة، إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.