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فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة السفن بعد تحسن الأحوال الجوية

السبت، 21 مارس 2020 10:41 ص
فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة السفن بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فى السابعة من صباح السبت الموافق 21 مارس 2020 فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التى تسمح بدخول وخروج السفن من والى الميناء، وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها، وخروج السفن الجاهزة للمغادرة.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والى الميناء بشكل آمن، هذا وقد شهد الميناء بعد فتح البوغاز نشاطا فى حركة السفن والشاحنات والبضائع.

كما وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية كل من الإدارة المركزية للمناطق، والإدارة الطبية بمتابعة أعمال تطهير وتعقيم المبانى والمنشآت والمعدات والأدوات التى يتردد عليها العاملين والمتعاملين فى مينائى الإسكندرية والدخيلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقال شاهين نعمل بكل الوسائل لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

 

 

 


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