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السبت، 21 مارس 2020 02:37 م
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غلق 273 منشأة تجارية فى حملة بمركزى الداخلة والخارجة بالوادى الجديد

السبت، 21 مارس 2020 02:13 م
غلق 273 منشأة تجارية فى حملة بمركزى الداخلة والخارجة بالوادى الجديد معقم الأيدى والمناديل بجوار جميع الماكينات
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن غلق 273 منشأة تجارية فى حملة مكبرة بمركزى الداخلة والخارجة حيث أكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة، اليوم السبت، إغلاق 129 منشأة بزمام مدينة الخارجة وتوابعها، ما بين مقهى ودار مناسبات ومعارض ودور حضانة، عن طريق حملة متخصصة قامت بالمرور داخل المدينة للتأكد من الالتزام بالغلق، وتمكنت الحملة من إجراء عدة مخالفات للأفراد أصحاب المنشآت غير الملتزمين.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة، أن أجمالى المنشآت التى جرى غلقها حتى الآن لمواجهة كورونا بلغت 144 منشأة.

وفى سياق متصل علق مجموعة من الشباب بمدينة الخارجة، اليوم السبت، معقم الأيدى والمناديل بجوار جميع ماكينات الصرف الآلى المتواجدة بمدينة الخارجة، مع قرب بدء صرف المرتبات والازدحام على ماكينات الصرف الآلى والمزمع له أن يبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

ووضع الشباب لافتة مكتوب عليها: "نرجوا استخدام معقم الأيدى قبل استخدام الماكينة واستخدام الجاونتى والقائه بسلة المهملات منعا لانتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما عقد الشباب اجتماعا طارئا للبدء فى مجموعة من الأنشطة والحملات والإجراءات التوعوية والوقائية لحماية المجتمع الواحاتى من خطر كورونا واتخذت العديد من الإجراءات والقرارات المهمة لتوعية الشباب والمجتمع بهذا الموضوع والطرق الوقائية واتخاذ استراتيجية درع الحماية المجتمعية الجماعى والبدء على الفور وبكامل طاقتها فى عدد من الأنشطة سيجرى العمل عليها تباعًا.

وفى سياق متصل قرر الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، اليوم السبت، وبالتعاون والتنسيق مع معتمد عبد المعتصم مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة، تطهير وتعقيم جميع السيارات الأجرة القادمة من خارج المحافظة من خلال توفير 2 جهاز رش رذاذ بموقف الأقاليم بمدينة الخارجة ومنفذ المنيرة.

أكد ناجي، فى بيان صحفي، أن ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف حماية أهالى الوادى الجديد.

 

 


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