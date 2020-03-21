اليوم السابع
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غلق وتشميع 5 صالات جيم وفض سوق شعبي بالخانكة في القليوبية

السبت، 21 مارس 2020 10:05 م
غلق وتشميع 5 صالات جيم وفض سوق شعبي بالخانكة في القليوبية حملات الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة في القليوبية حملة مكبرة لمتابعة المحلات والمقاهي المخالفة والصالات الرياضية.

 وأكدت الحملة أنه تم غلق عدد 5 صالات للألعاب الرياضية "جيم" علي مستوي قري الوحدة، وذلك حفاظا علي أرواح المواطنين من انتشار الأمراض واختلاف وتكدس الرياضيين بالصالة وعمل زحام، مما يسبب من  انتشار مرض كرونا المنتشر بالعالم حاليا، وكإجراء احترازي لعدم انتشارة بين المواطنين.

 وأوضحت أنه تم تنظيم حملة أخرى بحضور صباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل، حيث تم فض السوق للباعة الجائلين بأبو زعبل لبيع الخضراوات حيث تم التنبيه علي الباعة بعدم البيع وعمل زحام وتكدس للمواطنين داخل السوق، فتم فض السوق من البائعين الموجدين داخل السواق ومن لم يستجب يتم مصادرة الموازين الخاصة بهم للضغط عليهم حتي تم فض السوق نهائيا.

 فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

 ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

 وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 


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