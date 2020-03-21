غلق وتشميع عدد من المحلات لمخالفتها قرار الإغلاق في المواعيد المحددة ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غلق وتشميع عدد من المحلات لمخالفتها المواعيد المحددة للإغلاق وذلك في اليوم الثاني لتطبيق القرار وتحرير محاضر فورية للمخالفين وحث المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ومنع انتشاره مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال بالاستجابة السريعة لتنفيذ تلك القرارات حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره لافتًا.

وأكد محافظ بورسعيد علي تكثيف الحملات والجهود لتطبيق قرار الخاص بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية ابتداءًا من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين بإستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالأحياء في بورسعيد عدة حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد لتنفيذ قرارات غلق المحال في المواعيد المحددة وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ناشد اللواء عادل الغضبان، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.