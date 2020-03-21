علاء حشيش: "كورونا" تنتهى مع اتباع الإجراءات الوقائية وليست ارتفاع حرارة الجو

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو الإجراءات الوقاية، مؤكدًا أن انتشار الفيروس ليس له علاقة بارتفاع درجة حرارة الجو كما يعتقد الكثيرون.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج المواجهة على "أكسترا نيوز": "نأمل أن ينتهى الفيروس مع دخول فصل الصيف، ولكن يجب علينا اتباع الإجراءات الوقائية وأهمها غسل اليدين، والاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى مع التعرض للشمس وتهوية المنزل".

وتابع "حشيش": "التلامس والاختلاط من أكثر الأشياء التى تنقل فيروس كورونا وتزيد من انتشاره، وعلينا بالالتزام فى المنزل واحترام الإجراءات الوقائية".