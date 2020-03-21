"عقمه في وشه".. سخرية من طرق التطهير العشوائية ضد كورونا

كتب سيد الخلفاوى

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيديوهات تظهر تطوع عدد من المواطنين بأعمال تطهير وتعقيم بالطرق والمقاهى، ضد فيروس كورونا، بالتزامن مع أعمال التطهير التي تنفذها الدولة بمؤسسات الدولة والمنشأت الحكومية.

وأوضحت الفيديوهات التي تم تداولها بشكل كبير، التطهير بطرق خاطئة تضر بالمارة والأهالى بتلك المناطق، حيث يتم استخدام معدات رش المبيد الحشرى على وجوه وأجسام المارة بشكل مباشر وهو ما يشكل خطرا على صحتهم، حيث ظهر أحد المتطوعين بالقرى برش سيارات السيرفيس من الداخل أثناء تواجد الركاب .

كما ظهر متطوع أخر يرش مقهى أثناء تواجد الزبائن ويقبله يشخص أخر من الحضور، ما جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى يسخرون من المشهد.

وكان أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تشكيل فريق عمل بالوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير بمقر الوزارة والمبانى التابعة لها.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم الاستعانة بفريق لتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، لاسيما مكتب خدمة المواطنين وجارى الانتهاء خلال ساعات من كافة المبانى التابعة وتعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين، بالإضافة الى أنه تم توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتابع جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية كافة العاملين بالوزارة من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً، تكثيف حملات التوعية بين العاملين من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعى الصحى للموظفين.