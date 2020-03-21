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عزاء دون مصافحة فى قرية صفط زيق بالشرقية.. خوفا من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 05:15 م
عزاء دون مصافحة فى قرية صفط زيق بالشرقية.. خوفا من كورونا الأهالى يقدمون العزاء دون مصافحة
الشرقية- فتحية الديب

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حرص العشرات من أهالى قرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، على تقديم واجب العزاء بدون مصافحة، أثناء تشيع جثمان سيدة من القرية تدعى "سمية ه ع " توفيت وفاة طبيعة، حيث أردك أهالى القرية خطورة فيروس كورونا، وقد نال تصرف أهالى القرية ومدى وعيهم بخطورة انتشار الفيروس استحسان العديد من أبناء محافظة الشرقية.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا فى نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهى والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سردقات العزاء.

فى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق وما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية. وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أى تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار فى غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تحوى تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

 


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كورونا

امن الشرقية

قرية صفط زريق

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