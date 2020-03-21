عامل يتخلص من طفلته بالضرب بالأرجل والعصا فى الخصوص قليوبية

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بقيام مجموعة من أهالي قرية ميت عاصم، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.
وعلي الفور انتقل رجال الأمن بقيادة المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلي القرية وتم ضبط المتهم وتبين أنه من قرية اشمون بمحافظة المنوفية، ولكنه يقيم بذات القرية مستأجرا شقة بها.
وتبين من التحريات الأولية أنه حاول التحرش بالطفلة واغتصابها إلا أنها قامت بالصراخ فتجمع الأهالي وأمسكوا به وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمه قليوب الجزئية، قد جديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وقام بإلقاء جثتها بجوار منزله، بدائرة مركز قليوب وكانت النيابة وجهت للمتهم تهمتي الاغتصاب والقتل العمد.
ترجع أحداث القضية، إلى إخطار تلقاه اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بالعثور على جثة لطفلة تبلغ من العمر 5سنوات، بقرية منطي التابعة لمدينة قليوب، تم على الفور إخطار العميد محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية.
وتبين أن الجثة لطفلة تدعي"نورهان ز" البالغة من العمر 5 سنوات، وتبين من فحص الجثة وجود آثار خنق حول الرقبة، وأنه تم التعدي الجنسي عليها.
تبين من تحريات النقيب أحمد الشامي معاون مباحث مركز شرطة قليوب، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "فرحات ق" 43 سنة عامل بالأجر، مقيم قرية منطي دائره المركز.
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