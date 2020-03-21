اليوم السابع
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عامل يتخلص من طفلته بالضرب بالأرجل والعصا فى الخصوص قليوبية

السبت، 21 مارس 2020 02:32 م
عامل يتخلص من طفلته بالضرب بالأرجل والعصا فى الخصوص قليوبية ضرب - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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تخلص عامل من ابنته 6 سنوات بالتعدي عليها بالضرب بالأرجل والعصا، حتى لفظت أنفاسها ولقيت مصرعها في الحال في مدينة الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة للتحقيق.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من  المقدم محمد شديد رئيس مباحث الخصوص، إشارة من المستشفى بوصول الطفله عمرها 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد.
 
انتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليها، حيث تعدى عليها بالضرب بالأرجل والعصى بسبب قيامها بالجلوس عند الجيران مما أدى إلى وفاتها في الحال، ألقى ألقبض على الأب ويدعى "ه ا ف" 30 سنة، عامل واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية بمشاركة الأهالى بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على عاطل حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 10سنوات واغتصابها، قبل أن تصرخ ويمسك به الأهالى وتم تسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بقيام مجموعة من أهالي قرية ميت عاصم، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وعلي الفور انتقل رجال الأمن بقيادة المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلي القرية وتم ضبط المتهم وتبين أنه من قرية اشمون بمحافظة المنوفية، ولكنه يقيم بذات القرية مستأجرا شقة بها.

وتبين من التحريات الأولية أنه حاول التحرش بالطفلة واغتصابها إلا أنها قامت بالصراخ فتجمع الأهالي وأمسكوا به وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمه قليوب الجزئية، قد جديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه باغتصاب وقتل طفلة  تبلغ من العمر 5 سنوات، وقام بإلقاء جثتها بجوار منزله، بدائرة مركز قليوب وكانت النيابة وجهت للمتهم تهمتي الاغتصاب والقتل العمد.

ترجع أحداث القضية، إلى إخطار تلقاه اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بالعثور على جثة لطفلة تبلغ من العمر 5سنوات، بقرية منطي التابعة لمدينة قليوب، تم على الفور إخطار العميد محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعي"نورهان ز" البالغة من العمر 5 سنوات، وتبين من فحص الجثة وجود آثار خنق حول الرقبة، وأنه تم التعدي الجنسي عليها.

تبين من تحريات النقيب أحمد الشامي معاون مباحث مركز شرطة قليوب، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "فرحات ق" 43 سنة عامل بالأجر، مقيم قرية منطي دائره المركز.

 

 

 

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