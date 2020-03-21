عامل يتخلص من طفلته بالضرب بالأرجل والعصا فى الخصوص قليوبية

القليوبية نيفين طه

تخلص عامل من ابنته 6 سنوات بالتعدي عليها بالضرب بالأرجل والعصا، حتى لفظت أنفاسها ولقيت مصرعها في الحال في مدينة الخصوص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث الخصوص، إشارة من المستشفى بوصول الطفله عمرها 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابات في الرأس وأنحاء الجسد.

انتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليها، حيث تعدى عليها بالضرب بالأرجل والعصى بسبب قيامها بالجلوس عند الجيران مما أدى إلى وفاتها في الحال، ألقى ألقبض على الأب ويدعى "ه ا ف" 30 سنة، عامل واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية بمشاركة الأهالى بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على عاطل حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 10سنوات واغتصابها، قبل أن تصرخ ويمسك به الأهالى وتم تسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .