ضبط 38 قضية تموينية من بينها كمامات وجوانتيات مجهولة المصدر في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة تموينية لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 38 قضية متنوعة، منها ضبط أشرف ع ا ع 57 سنة مدير مسئول مستلزمات طبية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لمزاولته مهنة الصيدلة وحيازة وعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 600" قطعة جوانتي "80" كمامة.

وتم ضبط مصطفي ف م 26 سنة مدير مسئول صيدلية ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 120 " كمامة مختلف الأنواع والأحجام

وتم ضبط جمال ا ا م 57 سنة صاحب محل بقاله ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط " 347" علبة سجائر " PINE " و" 230" قطعة حلوي مختلفة الأنواع و " 140" عبوة مشروب غازي مختلفة الأنواع و "120" عبوة معسل و "35" عبوة عصير مانجو وتم ضبط " 37" علبة سجائر " بوكس ميريت " مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين.

وضبط " 18 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 13 " قضية عدم حمل شهادة صحية وضبط " 3 " قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش