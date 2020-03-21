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ضبط 350 شيشة بمقاهى كفر الشيخ منعًا لانتشار كورونا.. صور

السبت، 21 مارس 2020 12:14 م
ضبط 350 شيشة بمقاهى كفر الشيخ منعًا لانتشار كورونا.. صور حملات موسعة على المقاهى
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شن مجلس مدينة كفر الشيخ ،برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المقاهى، تنفيذا لقرار اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهي،كما تابعت الحملة غلق سناتر الروس الخصوصية بمنطقة نبولي بمدينة كفر الشيخ .

 

حملات موسعة على المقاهى (1)

قاد الحملة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، لمصادرة الشيش بكافة انواعها، شارك في الحملة الموسعة  العميد محمود الكموني مأمور قسم أول، ورئيس شرطة المرافق، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه النقيبين بهاء الشافعي ،وعادل واصف، والمقدم أحمد عبد السلام مدير إدارة المرافق، ،وعدد من قيادات المديرية، والدكتور سلاه الويشي المدير العام للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم ، والمهندس ييوسف البسيوني ، وكيل إدارة قلين التعليمية ،ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزلات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق، و هيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، وقسم الإشغالات بالوحدة.

حملات موسعة على المقاهى (2)

جاء ذلك عقب قرار  اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بحظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، ومصادرتها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحاطة.

حملات موسعة على المقاهى (3)

وقامت الحملة بالمرور على 30 مقهى بشارع الاستاد وشارع المصنع ، وبحي الأوقاف ، وبالقنطرة البيضاء ، والمقاهي المحيطة بنابولي، والمقاهي المجاورة للرافد الطريق الدولي الساحلي وتم التحفظ على 350 شيشة وتحرير محاضر نظافة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات طارئة لمتابعة المرور علي الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.

حملات موسعة على المقاهى (4)

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن هذه اللجنة مُقامة ومُفعلة على مدار 24 ساعة مع عرض تقرير فوري، لافتًا ان المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون في غش أي منتج أو حجب السلع أو محاوله تعطيش السوق لأي منتج.

حملات موسعة على المقاهى (5)
 
حملات موسعة على المقاهى (6)
 
حملات موسعة على المقاهى (7)
 
حملات موسعة على المقاهى (8)
 
حملات موسعة على المقاهى (9)
 
حملات موسعة على المقاهى (10)
 
حملات موسعة على المقاهى (11)
 
حملات موسعة على المقاهى (12)
 
حملات موسعة على المقاهى (13)
 
حملات موسعة على المقاهى (14)

 


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