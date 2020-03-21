ضبط 130 متهما بحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية و163 قضية ضرائب عامة

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهودها خلال أسبوع فى مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 130متهما وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية، 252 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 7,850 كيلو جرام لمخدر البانجو205 جرامات لمخدر الهيرويـن – 15 قرص مخدر، وتنفيذ (4085) حكما قضائيا متنوعا، ضبط (461) قضية متنوعة أخرى.

فيما تم ضبط 1380 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة من بينها (163) قضية ضرائب عامة، كشف (69) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (116) قضية فى مجال الجمارك، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (317) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (481) حكما قضائيا، (209) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إختلاس المال العام والاستيلاء عليه"، (4) قضايا فى مجالات جرائم "احتيال مصرفى– غسل أموال "بقيمة بلغت (1967010298 جنيه مصرى).