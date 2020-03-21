ضبط مصنع تعبئة مواد كيماوية وكميات من أمبولات في حملات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية ومنافذ بيع السلع، من تحرير محضر رقم 198 جنح أمن دولة طوارئ لبيع سجائر أزيد من التسعيرة المقررة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وهي عبارة عن 7860 علبة سجائر انواع Lm / Marlboro / MERIT / NEXT، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل منظفات، وتحرير محضرين عدم تواجد صيدلي بالصيدليات، وتحرير محضر حيازة وبيع أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية وتم التحفظ على الأدوية.

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع تعبئة مواد كيماوية بمدينة دسوق بدون ترخيص وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وهي عبارة عن 2142 لتر فورمالين، وخل، وفنيك،و2000 لتر صابون خام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،وضبط 51 أمبولا، وكذا ضبط 36 أمبول، وضبط 29 فيال داخل المحلات غير مصرح بتواجدهم.

قال محافظ كفر الشيخ ،تبين للحملات أثناء مروره على الصيدليات تبين التزامها بالأسعار المقررة، فضلًا عن المرور على محلات المنظفات ومحلات السلع الغذائية، حيث تلاحظ توافر كافة السلع والمنتجات بأسعارها المقررة دون أي زيادات،كما تلاحظ من وجود بخاخات كحول بمحال المستلزمات الطبية ولكن بكميات بسيطة جدًا، وقد سبق التفتيش إجراء محاولات شراء، وتبين الالتزام بالأسعار على العبوات والمُقررة من 10 إلى 15 جنيها، لعبوة الكحول حسب حجمها ونوعها، ولكن تلاحظ عدم وجود كمامات بمركز ومدينة بيلا، وبسؤال المارة أمام مستشفى بيلا المركزي أفادوا بأن المستشفى والوحدات الصحية لا يوجد بهم أية كمامات.

فيما شدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، فى إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.