ضبط عبوات كحول وكمامات مجهولة المصدر بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية الصحة بدمياط بالتنسيق مع مباحث التموين حملة موسعة لمحاربة أعمال الغش التجاري واستغلال حاجة المواطنين للمستلزمات الوقائية، تم تنفيذ عدد من الحملات المشتركة لضبط سوق الدواء ومتابعة مدى توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالحرب على فيروس كورونا حيث توجهت لجنه مشتركة من مباحث التموين و مفتشات الصيدلة بالمرور على عدد من المخازن ومحلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات العامة وتم عمل محاوله شراء وتحريز عدد 250 كمامه وجركن كحول (5 لتر) مجهول المصدر وعدد من عبوات الكحول من الأماكن الممتنعة عن البيع وتم المرور على مصنع لمستحضرات التجميل والعبوات البلاستيكية وتم ضبط عدد خمسة براميل كحول سعة الواحد 200 لتر مجهولة المصدر وغير مرخص للمصنع بتعبئتها للجمهور.

وتم تحريز الكمية وأخذ عينات من الكحول لتحليلها ومعرفه مدي صلاحيتها للاستخدام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات والدكتور محمود طلحه وكيل وزاره الصحة بدمياط و تحت إشراف مدير عام إدارة الصيدلة بدمياط الدكتورة جيهان الديب.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أشارت إلى أهمية نشر الوعى بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة و التطهير والتعقيم، مؤكدة أن المحافظة بأجهزتها المختلفة لا تألوا جهداً فى تنفيذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وكذلك إتمام جميع الاستعدادات لمواجهة اى طوارئ قد تحدث، كما أعلنت أنه تم عقد غرفة عمليات بالمحافظة ولجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلي الجهات المعنية للتواصل على مدار الساعة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

والجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض قد أصدرت عدد من القرارات فى وقت لاحق تتضمن حظر تداول الشيشة بالمقاهى و الكافتيريات و منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية بنطاق المحافظة و كذلك توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتصدي لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية و كذا تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس و تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية و الدينية ووسائل المواصلات.



