ضبط عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعامرية

كتب ــ أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطين فى الاتجار بالمواد المخدرة فى المحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات. حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد تورط أحد العناصر الإجرامية فى الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 40 كيلو جرام" - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه.

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط (40 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 35 متهم)، وذلك على النحو التالى : "رشاش ، 4 بنادق آلية ، 8 بنادق خرطوش ، 4 طبنجات ، 23 فرد محلى، 48 طلقة مختلفة الأعيرة، 148 قطعة سلاح أبيض" .