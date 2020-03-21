ضبط عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالعامرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطين فى الاتجار بالمواد المخدرة فى المحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات. حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد تورط أحد العناصر الإجرامية فى الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 40 كيلو جرام" - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه.
شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط (40 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 35 متهم)، وذلك على النحو التالى: "رشاش ، 4 بنادق آلية ، 8 بنادق خرطوش ، 4 طبنجات ، 23 فرد محلى، 48 طلقة مختلفة الأعيرة، 148 قطعة سلاح أبيض".
ففى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (47562) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 167حكم جناية، 15277حكم حبس جزئى، 2996 حكم حبس مستأنف، 23041 حكم غرامة، 6081 حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين ارتكبوا (حادث تقليد عملة)، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (127) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 14,585 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,230 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 807 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 310 جرام)، كمية من مخدر البودرة وزنت ( 105 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,600 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 395 جرام)، (3255) قرص مخدر ".
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط (14) متهم، ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، ضبط (224) دراجة نارية مخالفة، ضبط (29673) مخالفة مرورية، وفحص (129) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.
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