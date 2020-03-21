ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته ربع كيلة حشيش وسلاح نارى فى قليوب، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بضبط "ع س ع"، عاطل السابق اتهامه فى 13 قضية (مخدرات)، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 140 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 لسنة 2020م جنح قسم قليوب وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى كشف غموض واقعة إطلاق مجهولين الرصاص على شخصين أسفل الطريق الحر بطوخ، بغرض سرقة دراجة نارية كانا يستقلانها، حيث تبين أن وراء الواقعة عصابة مكونة من 3 أفراد أطلقوا الرصاص على المجنى عليهما لسرقة الموتوسيكل الخاص بهما، حيث تم القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من لعميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغا بإصابة "صابر. م.ع."، مقيم "منصورة نامول" دائرة المركز، برش خرطوش بالظهر من الجهه اليمنى، وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعى للعلاج.

وبسؤال المجنى عليه، قرر أنه أثناء استقلاله الدراجة النارية خاصته ماركة "حلاوة"، وبرفقته صديقه "حسين. م.ا."، نجار مسلح، وحال سيرهما بناحية طريق عزبة أبو نفر أسفل الطريق الحر، اعترضت طريقهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، يستقلها عدد 3 أشخاص مجهولين بقصد الاستيلاء على الدراجة النارية خاصة المجنى عليه، وأطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش حوزته لإرهابهما أحدث إصابته، واستولوا على الدراجة وفروا هاربين.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتمكن رجال المباحث التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "محمود.ح.ح"، نجار مسلح، و"عبدالعزيز.ا.ع." وشهرته "حماده دويدار"، نجار مسلح، و"طارق.م.م."، نجار مسلح،

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً بزعامة الأول تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم.

جرى بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، الهاتف المحمول المستولى عليه خاصة المجنى عليه الأول ماركة إنفينكس، الدراجة النارية المستولى عليها ماركة حلاوة.

وبإرشاد المتهم الثانى ضبط الدراجة النارية ملكه المستخدمة فى الواقعة بدون لوحات معدنية، ماركة دايون 4 حمراء اللون، السلاح النارى الآخر المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم2557ادارى مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.