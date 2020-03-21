اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالقليوبية

السبت، 21 مارس 2020 11:16 ص
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالقليوبية مخدرات - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته ربع كيلة حشيش وسلاح نارى فى قليوب، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بضبط "ع س ع"، عاطل السابق اتهامه فى 13 قضية (مخدرات)،  وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 140 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 لسنة 2020م جنح قسم قليوب وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى كشف غموض واقعة إطلاق مجهولين الرصاص على شخصين أسفل الطريق الحر بطوخ، بغرض سرقة دراجة نارية كانا يستقلانها، حيث تبين أن وراء الواقعة عصابة مكونة من 3 أفراد أطلقوا الرصاص على المجنى عليهما لسرقة الموتوسيكل الخاص بهما، حيث تم القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من لعميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغا بإصابة "صابر. م.ع."، مقيم "منصورة نامول" دائرة المركز، برش خرطوش بالظهر من الجهه اليمنى، وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعى للعلاج.

وبسؤال المجنى عليه، قرر أنه أثناء استقلاله الدراجة النارية خاصته ماركة "حلاوة"، وبرفقته صديقه "حسين. م.ا."، نجار مسلح، وحال سيرهما بناحية طريق عزبة أبو نفر أسفل الطريق الحر، اعترضت طريقهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، يستقلها عدد 3 أشخاص مجهولين بقصد الاستيلاء على الدراجة النارية خاصة المجنى عليه، وأطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش حوزته لإرهابهما أحدث إصابته، واستولوا على الدراجة وفروا هاربين.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وتمكن رجال المباحث التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "محمود.ح.ح"، نجار مسلح، و"عبدالعزيز.ا.ع." وشهرته "حماده دويدار"، نجار مسلح، و"طارق.م.م."، نجار مسلح،

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً بزعامة الأول تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم.

جرى بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، الهاتف المحمول المستولى عليه خاصة المجنى عليه الأول ماركة إنفينكس، الدراجة النارية المستولى عليها ماركة حلاوة.

وبإرشاد المتهم الثانى ضبط الدراجة النارية ملكه المستخدمة فى الواقعة بدون لوحات معدنية، ماركة دايون 4 حمراء اللون، السلاح النارى الآخر المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم2557ادارى مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.


أخبار مصر

القليويية

امن القليوبية

مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الحلقة الثالثة.. اعرف أعراض فيروس كورونا وكيف تقى نفسك منه.. فيديو

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة