صور ..شباب قرية دندنا بطوخ القليوبية يتطوعون لتطهير مداخل وشوارع القرية

القليوبية نيفين طه

شارك عدد من شباب قرية دندنا بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، في تطهير الشوارع وتعقيم وتطهير المداخل الرئيسية بقريتهم لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الشباب في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم .

وأكد المتطوعين، أن الحملة شملت معظم الشوارع والمداخل الرئيسية بالقرية، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على القرية لمنع دخول أي سيارات أو أشخاص من الخارج لدخول الي القرية إلا أن يتم تطهيرهم وتعقمهم ، مساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

و أن تلك العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي القرية ،حيث يتم التعقيم بالكلور والكحل والمطهرات ،وأضاف الشباب المشاركين بتلك العمل التطوعي بعمليات التعقيم أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي وأبناء قرية ،حيث أن تلك الحملة التطوعية لاقت استحسان كبير من أهالي المدينة .

وأشار المشاركون بالتعقيم إلى أن الحملة تشمل جميع مخارج ومداخل القرية من كافة الأتجاهات بلا أستثناء وشوارع القرية وأن تلك عمليات التعقيم والتطهير تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا خدمة لأهالي القرية والحفاظ عليهم، لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا .

وكانت قد اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.