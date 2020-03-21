صور.. سقوط أمطار على الإسماعيلية وانتظام حركة الملاحة فى قناة السويس

تشهد محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار شديدة، مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وتخيم السحب سماء المحافظة، مما ينذر باستمرار تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال العميد حمدى عبد النبى، قائد مرور الإسماعيلية، إن حركة السير على الطرق السريعة منتظمة ولم تتأثر بسقوط الأمطار حتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة مرور الإسماعيلية، قامت بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدى السيارات بتوخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

وقال مصدر، بهيئة قناة السويس، إن سوء حالة الطقس وتساقط الأمطار، لم يؤثر على حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، برئاسة اللواء عبدالحميد عصمت، رفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمحافظات القناة، الثلاثة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد بعد هطول الأمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، ودرجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17، ودرجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18، ودرجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17.