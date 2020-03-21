صور.. حملات على الصيدليات لمواجهة احتكار المطهرات ومستلزمات التعقيم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من جهودها للرقابة على الصيدليات ومتاجر المنظفات لمواجهة احتكار المطهرات وبيعها فى السوق السوداء.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين

وفى هذا السياق شنت إدارة الرقابة التموينية والتفتيش الصيدلي حملة مكبرة على الاسواق والصيدليات بمركز شبراخيت لمواجهة بيع المطهرات باكثر مم سعرها الرسمى.

حيث تم المرور على 9 صيدليات بشرية للتاكد من توافر المطهرات والكحوليات اللازمة للتعقيم بشان الحفاظ علي صحة المواطنين وتم التنبيه بضرورة توافر وعرض جميع المتاح لديهم من ادوات التطهير والتعقيم للجمهور وحسن التعامل مع المواطنين واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة . والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة.

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .