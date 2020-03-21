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صور.. حملات تعقيم وشاملة بالمطارات المصرية ومبنى مصر للطيران للصيانة

السبت، 21 مارس 2020 05:56 م
صور.. حملات تعقيم وشاملة بالمطارات المصرية ومبنى مصر للطيران للصيانة جانب من حملات التعقيم
كتب محمود عبد الغنى

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تواصل وزارة الطيران المدنى فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران تكثيف حملات التعقيم والتطهير بالمطارات المصرية ومواقع العمل والمنشآت التابعة للوزارة يوميًا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان باستخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة حيث شملت أعمال التعقيم بوابات المطارات وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وcheck in وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار واستراحات الدرجة الأولى وكذا تعقيم الصالات التى تستقبل الطيران الداخلى بعد كل رحلة، فضلًا عن كافة المرافق العامة بالمطارات، يأتى ذلك فى إطار الاجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها الحكومة المصرية بجميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما شملت إجراءات التعقيم مبنى مصر للطيران للصيانة اليومية الجديد حيث تم تطهير مداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم، كما تضمنت أعمال التعقيم مبنى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومطار 6 أكتوبــر والتى شملت جميع كليات الاكاديمية والفصول الدراسية والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات بالمبنى ومعامل التدريب وأجهزة المحاكاة والمصاعد والكافتريات، وهناجر الطائرات وجميع مرافق المطار، وقد جاءت هذه الحملات للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين فضلًا عن تقديم بيئة صحية معقمة لجميع المتعاملين مع قطاع الطيران.

 

ومن جانبه قال وزير الطيران، إنه يتابع عن كثب على مدار الساعة كافة التدابير والإجراءات الصحية والوقائية التى تطبقها المطارات المصرية ومواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وبإشراف إدارات السلامة والصحة المهنية بمطارات الجمهورية، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير التى تتم بشكل يومى على مدار24 ساعة باستخدام مواد صديقة للبيئة ومعتمدة عالميًا وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية .

 
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وزارة الطيران

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