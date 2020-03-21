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صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 12:13 م
صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا" حكومة إيران
كتب كامل كامل – تصوير رويترز

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اجتمعت فرقة العمل الحكومية الإيرانية المعنية بفيروس "كورونا" في طهران، برئاسة حسن روحانى، مرتدين الكمامات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى ضرب إيران، حيث قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت بأكثر من 100 ليصل إلى 1556 في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفا، حسبما جاء في وكالة رويترز.

فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن "التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط"، متوقعا تحسن الوضع الناجم عن انتشار فيروس "كورونا" في إيران خلال أسبوعين.

وبحسب وكالة الأبناء الروسية "سبوتنيك" أضاف روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا": "الأعداء يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الحالية، سنواصل العمل والانتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط لمواجهة تفشي كورونا"، منوها بأن "بعض المراكز التجارية المكتظة أغلقت منذ أمس الجمعة وبعضها سيغلق منذ اليوم لمدة أسبوعين"، لافتا إلى أنه سيمدد دوام المدارس والجامعات شهرا إضافيا بعد القضاء على الفيروس.

 

وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، أعلن أمس الجمعة، عن تسجيل 149 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموع الوفيات وصل إلى ألف و433 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 19 ألفا و644 حالات بعد تسجيل ألف و237 إصابة جديدة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس ، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 

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حسن روحانى
 

 

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حكومة إيران 
 
كبار-المسؤولين-يرتدون-أقنعة-الوجه
كبارالمسؤولين يرتدون أقنعة الوجه

 

وجه-وسط-مخاوف-من-الإصابة-بمرض-التاجية-(COVID-19)-أثناء-حضوره-اجتماع-فرقة-العمل-الحكومية-الإيرانية-المعنية-بفيروسات-التاجية-في-طهران
وزير خارجية إيران يرتدى كمامة

ايران

طهران

حسن روحانى

وزير الصحة الايرانى

فيروس كورونا

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