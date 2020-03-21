صور.. تواصل هطول أمطار شديدة على مناطق مختلفة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مختلف مناطق شمال سيناء، صباح اليوم السبت، تواصل هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح باردة، وكان هطول الأمطار بدأ عصر أمس وتواصل بشكل متقطع حتى صباح اليوم، حيث تسببت الأمطار فى تكون برك مياه أعاقت سير الحركة على الطرق والشوارع داخل مدن العريش وبئر العبد، وتسببت فى جريان المياه مجددا فى مجارى الوديان بمناطق جنوب العريش ورفح ومركز الحسنة بوسط سيناء.

أعلنت مجددا محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات بحوادث .

ومجددًا أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وأنه أصدر توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترات تساقط الأمطار، وذلك حرصًا على السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم.

من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة ، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

كانت محافظة شمال سيناء شهدت الاسبوع الماضى تقلبات جوية وسيول بمركزى الحسنة ونخل ومجرى وادى العريش ، تسببت فى اضرار لحقت بمنازل اهالى وشبكات الإنارة.

وأعلنت مديرية الزراعة بشمال سيناء، جاهزيتها لتوفير معدات ميكنة زراعية حال استقرار الأوضاع الجوية لمساعدة المزارعين فى حرث الأرض بعد ريها بمياه السيول والأمطار.