صور.. تعقيم محطات الصرف الصحي بمدينة إسنا في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلق فريق العمل من إدارة المعامل وإدارة السلامة والصحة المهنية بإدارة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة إسنا، فى أعمال تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي الخاصة بمصابي فيروس كورونا بإسنا، وهى مستشفى إسنا التخصصى، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

وقام فريق إدارة المعامل وإدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة، بتعقيم الحملة الميكانيكية والسيارات والمعدات، وتعقيم المكاتب الإدارية بالإدارة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي أصدر تعليماتها اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ضمن حملة مكبرة تشمل جميع منشآت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وتقدر بـ600 منشأة تابعة للشركة.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة ( القطاع المالي _قطاع المعامل_ وإدارة التطهير بقطاع التشغيل والصيانة - مديري عموم الإدارات الفرعية)، الانتهاء من أعمال توفير المطهرات الطبية كحول ايثيلي 70 %، وعمل التخفيفات اللازمة بالمعامل الفرعية بالشركة وتوزيعها على العاملين بجميع المواقع التابعة بالشركة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير.

وقال اللواء محمد يحيي كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه كان المستهدف من الحملة عدد 600 منشأة تابعة للشركة تشمل مراكز خدمة العملاء والديوان العام ومقار الإدارات الفرعية ومحطات وشبكات المياه والصرف، كما تم توفير مهمات الوقاية الشخصية من كمامات وجوانتيات العاملين بالتحصيل وخدمة العملاء والساقين الأكثر عرضة للتعامل مع الجمهور والتنقل وفقا للمهام الوظيفية الموكلة لهم.

تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي الخاصة بمصابي (3)



تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي الخاصة بمصابي (4)



تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي الخاصة بمصابي (5)



تعقيم محطات الصرف الصحي التي تخدم مستشفى الحجر الصحي الخاصة بمصابي (2)