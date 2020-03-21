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صور.. انهيار منزل مكون من 5 طوابق بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

السبت، 21 مارس 2020 12:29 ص
صور.. انهيار منزل مكون من 5 طوابق بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة
القليوبية - نيفين طه

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انهار عقار مكون من 5 طوابق بحى شرق شبرا الخيمة بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة بانهيار عقار مكون من خمس طوابق بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار إزالة، وتبين سقوط المنزل دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، فى إنقاذ أسرتين محتجزين داخل مسكنهما بمدينة قليوب فى محافظة القليوبية، بعد أن تصدعت وانهارت درجات السلم به، ما تسبب فى حجز المقيمين وهما أسرتان بينهما مسنة وسيدة حامل، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، علي مساحة 80 مترا بمدينة قليوب بحوار جامع علاء الدين، وتم احتجاز الأسرتين بالطابق الثاني بعد انهيار سلم العقار القاطنين به.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين تصدع منزل بمدينة قليوب مكون من ثلاث طوابق وانهار الطابق الثانى، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واحتجاز أسرة بداخله.

وتم الدفع بالسلالم الهيدروليكية للحماية المدنية، وإنقاذ الأسرتين وهما 11 شخصا، من بينهم سيدة حامل ومسنة وتم إخراجها دون أي خسائر وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في إنقاذ أسرة محتجزة داخل منزل قديم بوسط البلد بمدينة بنها بعد أن تصدع وانهارت درجات السلم به، ما تسبب في حجز المقيمين بالدور الثالث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، واحتجاز أسرة بداخله بمدينة بنها وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

وتبين تصدع منزل في وسط البلد في بنها مكون من 3 طوابق وسقوط 3 درجات سلم من المنزل في الطابق الثالث، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واحتجاز أسرة بداخله.

انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة (1)
انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة

 

انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة (2)
انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة

 

انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة (3)
انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة

 

انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة (4)
انهيار منزل مكون 5 طوابق بشبرا الخيمة

 


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