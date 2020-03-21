صور.. التنمية المحلية تستعين بفريق متخصص لتطهير وتعقيم مبانى الوزارة

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تشكيل فريق عمل بالوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير بمقر الوزارة والمبانى التابعة لها.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم الاستعانة بفريق لتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، لاسيما مكتب خدمة المواطنين وجارى الانتهاء خلال ساعات من كافة المبانى التابعة وتعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين، بالإضافة الى أنه تم توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتابع جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية كافة العاملين بالوزارة من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً، تكثيف حملات التوعية بين العاملين من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعى الصحى للموظفين.

وفى السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوى المحافظين بضرورة القيام بحملات يومية من كافة الجهات المعنية بالمحافظات للتأكيد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 ، والتأكيد على انه لا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل .

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بحسم وحزم مع المخالفين، مؤكداً ضرورة اتخاذ كافة المحافظات الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتقال الفيروس وانتشار العدوى خاصة ومنع اَى تجمعات للمواطنين .

وقال شعراوى إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات تتابع كافة المستجدات وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة فى هذا الشأن .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تواصل متابعتها لجهود المحافظات فى تنفيذ القرارات الصادرة أيضاً من مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى مواعيد محددة التى أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن .