اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الانتهاء من حملة نظافة بحى الكرامة بالعريش فى شمال سيناء

السبت، 21 مارس 2020 09:33 ص
صور.. الانتهاء من حملة نظافة بحى الكرامة بالعريش فى شمال سيناء حملة النظافة
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة العريش اليوم، الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة داخل حى الكرامة أحد أحياء المدينة بشمال سينا، وأوضح البيان انه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف الخدمة لأهالي حي الكرامة، قامت رئاسة حى الريسة وإدارة تحسين البيئة بتوجيه الأعمال للحي ورفع القمامة وحصر الشكاوي الخاصة بالأهالى والعمل علي حلها .

كما أعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من مشكله تصريف مياه الأمطار خلف موقف المحافظات بنطاق حى عاطف السادات جهود رئاسة الحى والأهالي ومرفق الصرف الصحى.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، مواصلته حملات تستهدف نظافة أحياء المدينة وإزالة إشغالات مخالفة، بالتزامن مع استمرار عمليات رصف طرق وإنشاءات الميادين، وتركيب كشافات إنارة الشوارع.

واوضح البيان انه سبق وتم الدفع بحمله من الإزالات والمتابعة لإزالة التند المخالفة والإشغالات بميدان القاهره، وأن أعمال رصف الشوارع تواصلت فى منطقة ميدان بنك القاهرة .

وكان ماجد محمد رئيس مدينة العريش، أعلن انه تم توجيه رئاسة حي الصفا بالعريش لإنهاء معوقات الأهالي بالحي، وانهاء مشكلاتهم في الشوارع والعمل علي إتاحة السبل للوصول إلي منازلهم بالسيارات ورفع تراكمات شركة حفر المياه، وتنفيذ حملة نظافة في محيط المدارس والشوارع الرئيسية والفرعية، واستكمال أعمال الاضاءة الجديدة، وحصر الإشغالات بالحي وفتح الشوارع خاصة التجارية منها والتسويقية بمنطقة الإسعاف وشارع سوق الخميس .

كما وجه رئيس مدينة العريش إدارة تحسين البيئة بالتعاون مع شركة النظافة علي العمل علي محيط المدارس والمعاهد والجامعات العامة والخاصة والحدائق العامة.

 

 

IMG_3539
 

 

IMG_3542
 

 

IMG_3543
 

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

مجلس مدينة العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

الداخلية تتابع إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمواجهة فيروس كورونا

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة