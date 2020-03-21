صور.. الانتهاء من حملة نظافة بحى الكرامة بالعريش فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش اليوم، الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة داخل حى الكرامة أحد أحياء المدينة بشمال سينا، وأوضح البيان انه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف الخدمة لأهالي حي الكرامة، قامت رئاسة حى الريسة وإدارة تحسين البيئة بتوجيه الأعمال للحي ورفع القمامة وحصر الشكاوي الخاصة بالأهالى والعمل علي حلها .

كما أعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من مشكله تصريف مياه الأمطار خلف موقف المحافظات بنطاق حى عاطف السادات جهود رئاسة الحى والأهالي ومرفق الصرف الصحى.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، مواصلته حملات تستهدف نظافة أحياء المدينة وإزالة إشغالات مخالفة، بالتزامن مع استمرار عمليات رصف طرق وإنشاءات الميادين، وتركيب كشافات إنارة الشوارع.

واوضح البيان انه سبق وتم الدفع بحمله من الإزالات والمتابعة لإزالة التند المخالفة والإشغالات بميدان القاهره، وأن أعمال رصف الشوارع تواصلت فى منطقة ميدان بنك القاهرة .

وكان ماجد محمد رئيس مدينة العريش، أعلن انه تم توجيه رئاسة حي الصفا بالعريش لإنهاء معوقات الأهالي بالحي، وانهاء مشكلاتهم في الشوارع والعمل علي إتاحة السبل للوصول إلي منازلهم بالسيارات ورفع تراكمات شركة حفر المياه، وتنفيذ حملة نظافة في محيط المدارس والشوارع الرئيسية والفرعية، واستكمال أعمال الاضاءة الجديدة، وحصر الإشغالات بالحي وفتح الشوارع خاصة التجارية منها والتسويقية بمنطقة الإسعاف وشارع سوق الخميس .

كما وجه رئيس مدينة العريش إدارة تحسين البيئة بالتعاون مع شركة النظافة علي العمل علي محيط المدارس والمعاهد والجامعات العامة والخاصة والحدائق العامة.











