صور.. استمرار أعمال تطهير المبانى الحكومية ودور العبادة والمدارس وأماكن التجمعات

سوهاج عمرو خلف

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة العامة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتوعية والتنسيق مع أجهزة المحافظة للتأكد من عمليات التعقيم والتطهير اللازمة، خاصة بالمساجد والكنائس التابعة للمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم تعقيم دور العبادة بمشاركة مجتمعية من المواطنين، وذلك في استجابة سريعة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تعقيم الشوارع بمدينة البلينا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما تم غلق الملاعب المفتوحة وسوق برديس العمومي، وسوق عرابة أبيدوس، وسوق قريه الحرجة بالقرعان، وتم تعقيم دور العبادة بنطاق المركز، لافتا إلى قيام مجموعة من الشباب بالتطوع بحمله لتعقيم وتطهير محطه سكة حديد البلينا.

وفي مركز ومدينة دار السلام، لفت لطفي محمد علي رئيس المركز إلى تعقيم دور العبادة والمصالح الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني والشباب المتطوعين، مشيرا إلى تعقيم مباني الوحدات المحلية ودور العبادة ومباني الوحدات والمصالح الحكومية بقرى الخيام، وأولاد خلف، والنصيرات.

وأشار عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم مبنى الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج والمنشآت التابعة.

وفي مركز ومدينة جهينة، قال ممدوح عباس رئيس المركز أنه بالتعاون مع الإدارة الزراعية بجهينة نفذت حملة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية، حيت تم تعقيم وتطهير مبني الوحدة المحلية للمركز، ومبني التعاون الزراعي والجمعية الزراعية بجهينة الغربية والجمعية الزراعية بالطليحات، والجمعية الزراعية بنزة البحرية، ومبني الإرشاد.

وذكر عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أنه تم تعقيم الدواوين الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم التعقيم من الداخل والخارج لمبنى الوحدة المحلية، مشيرا إلى قيام حملة مكبرة بالرياينة المعلق استهدفت جميع المساجد القرية، وتم تعقيم 21 مسجد، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للمرور على مقرات العمل الحكومية وتعقيمها للوقاية من الفيروس.

وقال على محمد رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تمت متابعة أعمال النظافة والتطهير واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروسات، مشيرا غلى تطهير مبنى الوحدة المحلية والوحدات القروية، وتم وضع اللافتات الارشادية بالأماكن العامة للتوعية وكيفية الوقاية اللازمة.



تطهير دور العبادة بساقلتة



تطهير دور العبادة بساقلتة



تطهير دور العبادة والوحدة المحلية بطما



تعقيم الوحدة المحلية بجهينة



تعقيم دور العبادة بجرجا



تعقيم دور العبادة والمحطة بالبلينا



تعقيم دور العبادة والمحطة بالبلينا



تعقيم دور العبادة والمحطة بالبلينا



تعقيم دور العبادة والمدارس بدار السلام