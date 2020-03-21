اليوم السابع
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صور ..إجراءات احترازية بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى بني سويف الجامعى

السبت، 21 مارس 2020 02:13 م
صور ..إجراءات احترازية بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى بني سويف الجامعى جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى الجامعى ببنى سويف قسم الطوارئ بالمستشفى وأقسام العيادات الخارجية حيث حرص على عدم وجود ازدحام  بالعيادات وحجز التذاكر واستلام الأدوية متابعا سير العمل داخل المستشفى طبقا للخطة الموضوعة لمواجهة فيرس كورونا داخل المستشفى.

وقال مدير المستشفى خلال الجولة انه أكد على أفراد أمن المستشفى بان لا يزيد عدد المرضى في كل عياده عن خمس أفراد ووجود مسافة أمنة بين المرضى والمرافقين داخل المستشفى لتجنب حدوث أى عدوى ،مشيرا إلى أنه قام بتوعية المرضى والمترددين على المستشفى بخطورة الوضع ووضع سلامتهم أولا وعدم اصطحاب أولادهم معهم حفاظا على سلامتهم.

كما تفقد الدكتور محمد شعبان قسم الأورام والاطمئنان عليهم ومتابعة تلقى علاجهم بانتظام وإجراء الاشعات والتحاليل الخاصة بهم في أسرع وقت مؤكدا أن إدارة المستشفى تتصدى لهذا الوباء بكل قوه وبكل الجهد دون تراجع وتوفير سبل الحماية لأطبائنا وهيئة التمريض والمعاونين.

من ناحية اخرى تواصل جامعة بنى سويف تنفيذ الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث اتخذت الجامعة عددا من الإجراءات اللازمة.

وأكد الدكتور منصور أنه تم تعديل مواعيد حضور وانصراف العاملين بالجامعة، كما تم تقسيم الحضور بالتناوب منعاً للتكدس داخل المكاتب ، تنفيذا لتعليمات رئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واشار إلى أن هناك تعقيم وتطهير مستمر للمكاتب والمصاعد ومقابض الأبواب وأجهزة الكمبيوتر والتليفونات على مدار الساعة حرصاً على سلامة العاملين والمتردين على الجامعة.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف باتباع الأساليب والإرشادات العامة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية والمرتبطة بتنظيف الأيدي، موضحاً أن الجامعة قامت بتوفير كافة المنظفات بكافة المباني والإدارية والكليات والمستشفى والمدن الجامعية لتعقيم المتردين على تلك المنشآت .

 

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كورونا

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