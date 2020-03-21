صور.. أهالى الخانكة يتطوعون بتطهير شوارعهم ضد كورونا

شارك عدد من أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية،، في تطهير الشوارع وتعقيم المساجد لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الأهالي في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم.
ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.
وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.
أهالي الخانكة يتطوعون بتطهير شوارعهم (1)
أهالي الخانكة يتطوعون بتطهير شوارعهم (2)
أهالي الخانكة يتطوعون بتطهير شوارعهم (3)
أهالي الخانكة يتطوعون بتطهير شوارعهم (4)
أهالي الخانكة يتطوعون بتطهير شوارعهم (5)
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