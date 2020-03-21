صور.. أهالى الخانكة يتطوعون بتطهير شوارعهم ضد كورونا

وأكد المتطوعين ، أن الحملة شملت معظم الشوارع والمحال والمساجد بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المحال فضلا علي مداخل وحوائط المنازل الخارجية ، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

حيث أن تلك العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي مدينة الخانكة ،حيث يتم التعقيم بالكلور والكحل والمطهرات ،وأضاف الأهالي المشاركين بتلك العمل التطوعي بعمليات التعقيم أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي وأبناء مدينتهم خاصة كبار السن والأطفال ،حيث أن تلك الحملة التطوعية لاقت استحسان كبير من أهالي المدينة.

وأشار المشاركون بالتعقيم أن الحملة تشمل جميع الشوارع بلا استثناء وأن تلك عمليات التعقيم والتطهير تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا خدمة لأهالي المدينة والحفاظ عليهم، لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا.

وكانت قد اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.