صور.. أمن الأقصر يعلن التزام 430 محلا و86 مقهى بقرار الغلق و9 مخالفات

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة الأقصر، منذ مساء أمس الجمعة وحتى ساعة مبكرة اليوم السبت، لمتابعة الالتزام وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً حتى 31 مارس الجاري، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وشارك في الحملة كل من مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء طارق علام، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ونائب مدير الأمن اللواء عصام يس، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث أوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، أن الحملة رصدت التزام 430 محلا تجاريا و86 مقهى وكافتيريا بقرار الغلق، وتم ضبط 9 محلات تجارية مخالفة للقرار.

وعلى صعيد متصل يواصل رؤساء مراكز ومدن البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت التابعين لمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع قوات الأمن وغرفة عمليات المحافظة، بشن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق كل مدينة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين بنطاق المحافظة.

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الجمعة، توجيهاته لرئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، للقيام بأعمال حملة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر، بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر، حيث فاجئ الحملة كل من اللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، لمتابعة الحالة الأمنية وخط سير الحملة والمرور الدوري، للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، وتم ضبط 9 مخالفات للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



أمن الأقصر يعلن إلتزام 430 محلا و86 مقهى بقرار الغلق 7 مساء



أمن الأقصر يعلن إلتزام 430 محلا و86 مقهى بقرار الغلق 7 مساء



أمن الأقصر يعلن إلتزام 430 محلا و86 مقهى بقرار الغلق 7 مساء