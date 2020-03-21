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"صحة الشرقية": مصادرة كحول مغشوش فى الصيدليات.. صور

السبت، 21 مارس 2020 04:52 م
"صحة الشرقية": مصادرة كحول مغشوش فى الصيدليات.. صور مصادرة كحول مغشوش
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتور رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة بالشرقية، حملات مكثفة على جميع المنشآت الدوائية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومفتشى الصيدلة بالإدارات الصحية بالشرقية، للتأكد من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية، والمعقمات، وكحول التعقيم بالصيدليات، ومحل بيع المستلزمات الطبية، وقام مفتشى الحملات بعمل محاولات شراء للتأكد من الالتزام بالتسعير الجبري، وتبين قيام بعض الصيدليات بمخالفة ذلك وتم تحرير المحاضر اللازمة .

كما تبين أثناء التفتيش وجود عبوات وزجاجات مجهولة المصدر، وتم ضبط أقراص، وعبوات، وزجاجات بها سائل شفاف مجهول المصدر، محاليل طبية، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر مكتوب عليها أسماء تجارية غير معروفة، وضبط أدوية تأمين صحى معدة للبيع التجاري، وعينات مجانية، وتم تحرير محاضر بجميع المخالفات بمراكز الشرطة بكل مدينة.

كما تم التأكد من توافر المستلزمات الوقائية "كمامات، ومطهرات، معقمات شخصيه، كحول" فى 109 صيدلية بنطاق المحافظة، وتبين عدم وجود الكمامات، والمطهرات بكميات كافية بمعظم الصيدليات نظراً لعدم توريدها من الشركات الرسمية والجهات المعتمدة من خارج المحافظة.

وشدد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، على الضرب بيد من حديد على جميع المخالفين ومعدومى الضمير، لإستغلال الظروف الراهنة، مؤكداً على عدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، التى من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، مشددا على التفتيش الصيدلى بالتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب بالأسعار الدوائية، وذلك من خلال تكثيف الحملات لمراقبة الأسواق، والعمل على منع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع الموجودة.

وتهيب مديرية الشئون الصحية الصيادلة بالتأكد من مصادر المطهرات والكحولات، والمعقمات الشخصية، بعمل إختبار للتأكد من نوع الكحولات والمطهرات وتركيزاتها قبل اعتمادها وبيعها فى الصيدليات، نظراً لورود عدد من الشكاوى من المواطنين حيال هذا الصدد .

بدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

مصادرة كحول مغشوش (1)
 
 
مصادرة كحول مغشوش (3)
 

 

مصادرة كحول مغشوش (4)
 

 

مصادرة كحول مغشوش (5)
 

 

مصادرة كحول مغشوش (6)
 

 


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