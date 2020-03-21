صحة الدقهلية تنظم حملة قرى المنصورة بالعزل الذاتي وتوفير مواد الإعاشة

الدقهلية شريف الديب

ترأس الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريق الطب الوقائي بالمديرية، والإدارة الصحية بالمنصورة، بمشاركة و مرافقة مأمور مركز المنصورة، لتفقد قرى المنصورة، وذلك لعمل التوعية اللازمة للعزل الذاتي بالمنزل للقادمين من الخارج وباقي المواطنين وخاصة كبار السن لمدة 14 يوم تجنبا للاصابة بالعدوي.

و تلاحظ استجابة جيدة للمواطنين بالتزام التعليمات وبخاصة قرية بدين وبدت شوارع القرية شبه خالية من المواطنين، كما اغلقت معظم المحال أبوابها من الصباح استجابة للنداءات التي اطلقتها وزارة الصحة بمنع التجمعات بجميع أشكالها وتم التنسيق مع عمدة القرية والأجهزة المعنية بتوصيل مواد الاعاشة سواء مواد غذائية أو أدوية للمنازل خلال متطوعين من المجتمع المدني لأحكام السيطرة علي العزل الذاتي، وقد نشرت مديرية الصحة بالقرية، شعار وزارة الصحة إحمي نفسك والزم بيتك، لتوعية المواطنين بأهمية تلك الفترة والالتزام بالمنزل.

يذكر بأنه تم اكتشاف إصابة شاب من أهالي قرية بدين بفيروس كورونا، و تبين أن الشاب قادم من إيطاليا منذ أسبوع، و بدأت تظهر عليه علامات الإصابة بأعراض البرد وتوجه إلى مستشفي الصدر بالمنصورة، وعقب سحب عينات من الشاب، تبين إيجابية الإصابة، وتم وضعه بالعزل، وتم نقله إلى مستشفي للعزل بالإسكندرية .

يذكر بأن شنت محافظة الدقهلية برئاسة هيثم الشيخ نائب المحافظ، حملة مكبرة بنطاق حي غرب وشرق ومركز المنصورة ومدينة طلخا، بمشاركة سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، بالإضافة الي مشاركة 5 لجان من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة، شملت الحملة المرور علي كافة شوارع مدينة المنصورة وشوارع مركز المنصورة ومدينة طلخا.

واشاد الشيخ بالتعاون الكامل لأصحاب المحلات والمقاهي والالتزام بالتعليمات ووعيهم الكامل وحرصهم علي حياتهم وحياة المواطنين.

واشار نائب المحافظ إلي أن هذه الحملات مستمرة وقائمة بالتوازي علي مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرارات الدولة.











