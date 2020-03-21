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صحة البحرين: 250 شخصا غادروا الحجر الصحى بعد تأكد سلامتهم من فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 10:30 ص
صحة البحرين: 250 شخصا غادروا الحجر الصحى بعد تأكد سلامتهم من فيروس كورونا الصحة البحرينية
كتب ــ محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن خروج 5 حالات إضافية من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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كما أشارت الوزارة عبر حسابها الرسمى على تويتر، إلى أن العدد الإجمالى للذين خرجوا من الحجر الصحى الاحترازى بلغ 250 شخصًا حتى اليوم بعد خروج 245 شخصًا فى وقت سابق.

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على جانب آخر، ذكرت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى البر الرئيسى الصينى لليوم الثالث على التوالى.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى أمس، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الـ41 الوافدة، تم تسجيل 14 حالة فى بكين و9 حالات فى شانجهاى و7 فى مقاطعة قوانجدونج و4 فى مقاطعة فوجيان وحالتين فى كل من مقاطعات تشجيانج و شاندونج و شنشى على الترتيب، وحالة واحدة فى مقاطعة سيتشوان، وتم الإبلاغ عن 269 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الجمعة، وفقا للجنة.

وخرج 590 شخصا من المستشفى بعد شفائهم أمس، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 173 إلى 1963 حالة.

ووصلت إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى إلى 81008 حالات بنهاية يوم الجمعة، من بينهم 6013 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و71740 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم، وتوفى 3255 شخصا بسبب المرض.

 

 


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البحرين

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صحة البحرين

فيروس كورونا

كوفيد 19

فيروس كوفيد 19

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