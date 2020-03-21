صحة أسيوط: الدفع بالرائدات الريفيات لرصد العائدين من إيطاليا بطريقة غير رسمية

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

وضعت مديرية الصحة بأسيوط خطة للتعامل مع العائدين من الدول الأوربية وخاصة إيطاليا بعد انتشار مناشدات على السوشيال ميديا بقدوم أعداد كبيرة لمركزى أبنوب والقوصية بطرق غير شرعية من خلال الرائدات الريفيات للبحث عن أى عائد والإبلاغ عنه.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أنه تم عمل خطة تتبع للعائدين من الخارج بمختلف مراكز المحافظة من خلال الرائدات الريفيات، وإبلاغ المديرية لمطابقة البلاغات بالأسماء المسجلة لدى المديرية خاصة وأن هناك أشخاصا لم تتم عودتهم بالطرق الرسمية خاصة من إيطاليا.

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى أن جميع الحالات التى عادت من إيطاليا بلغ عددها 296 حالة من مركزى القوصية وابنوب وهم مسجلين لقدومهم عن طريق المطار بطريقة شرعية، ولكن هناك من يقوم بالسفر من إيطاليا ولكن يكون عن طريق الترانزيت فى أى دولة مما يبعد الشك عنه مما دفعنا إلى القيام بالدفع بالمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات بالقرى التى يقطنوا بها لإخطار المديرية باى شخص عائدة من السفر ومطابقة الاسم على الأسماء الموجودة فى الكشوف حتى يتم التأكد من عودة بطريقة شرعية أو غيرها لتطبيق الحجر المنزلى عليه مشيرا إلى وضع العائدون تحت الرعاية والمتابعة الصحية لحظة بالحجر المنزلى لهم.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير إدارة ابنوب الصحية ومسئولى الطب الوقائى ومسئولى الأزمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركزى ابنوب والقوصية وباقى المراكز وتحديد أعدادهم وأماكنهم والبالغ عددهم 296 شخص قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولى خلال شهرى يناير وفبراير وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار.

وتابع: "وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أى منهم بفيروس الكورونا باستثناء 60 شخصا لم يتم التأكد من عناوينهم أو بياناتهم وجارى عمل الاتصالات اللازمة للوصول إلى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطائهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلى لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتى فى منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز فضلا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقى العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة أسمائهم والوصول إليهم.

وأشار إلى انه لورود معلومات عن وجود بعض القادمين من الخارج بمركز القوصية وبعض مراكز وقرى المحافظة سواء من دول عربية أو أجنبية فانه يجرى اتخاذ الإجراءات السابقة للتعامل معهم والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتى بمنازلهم لمدة 14 يومًا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد رفعت استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية) ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.