اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة أسيوط: الدفع بالرائدات الريفيات لرصد العائدين من إيطاليا بطريقة غير رسمية

السبت، 21 مارس 2020 05:19 م
صحة أسيوط: الدفع بالرائدات الريفيات لرصد العائدين من إيطاليا بطريقة غير رسمية فحص العائدين- ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت مديرية الصحة بأسيوط خطة للتعامل مع العائدين من الدول الأوربية وخاصة إيطاليا بعد انتشار مناشدات على السوشيال ميديا بقدوم أعداد كبيرة لمركزى أبنوب والقوصية بطرق غير شرعية من خلال الرائدات الريفيات للبحث عن أى عائد والإبلاغ عنه.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أنه تم عمل خطة تتبع للعائدين من الخارج بمختلف مراكز المحافظة من خلال الرائدات الريفيات، وإبلاغ المديرية لمطابقة البلاغات بالأسماء المسجلة لدى المديرية خاصة وأن هناك أشخاصا لم تتم عودتهم بالطرق الرسمية خاصة من إيطاليا.

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى أن جميع الحالات التى عادت من إيطاليا بلغ عددها 296 حالة من مركزى القوصية وابنوب وهم مسجلين لقدومهم عن طريق المطار بطريقة شرعية، ولكن هناك من يقوم بالسفر من إيطاليا ولكن يكون عن طريق الترانزيت فى أى دولة مما يبعد الشك عنه مما دفعنا إلى القيام بالدفع بالمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات بالقرى التى يقطنوا بها لإخطار المديرية باى شخص عائدة من السفر ومطابقة الاسم على الأسماء الموجودة فى الكشوف حتى يتم التأكد من عودة بطريقة شرعية أو غيرها لتطبيق الحجر المنزلى عليه مشيرا إلى وضع العائدون تحت الرعاية والمتابعة الصحية لحظة بالحجر المنزلى لهم.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير إدارة ابنوب الصحية ومسئولى الطب الوقائى ومسئولى الأزمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركزى ابنوب والقوصية وباقى المراكز وتحديد أعدادهم وأماكنهم والبالغ عددهم 296 شخص قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولى خلال شهرى يناير وفبراير وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار.

وتابع: "وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أى منهم بفيروس الكورونا باستثناء 60 شخصا لم يتم التأكد من عناوينهم أو بياناتهم وجارى عمل الاتصالات اللازمة للوصول إلى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطائهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلى لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتى فى منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز فضلا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقى العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة أسمائهم والوصول إليهم.

وأشار إلى انه لورود معلومات عن وجود بعض القادمين من الخارج بمركز القوصية وبعض مراكز وقرى المحافظة سواء من دول عربية أو أجنبية فانه يجرى اتخاذ الإجراءات السابقة للتعامل معهم والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتى بمنازلهم لمدة 14 يومًا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد رفعت استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية) ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


اسيوط

تقارير مصرية

كورونا

ايطاليا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة