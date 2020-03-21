شعبة الثروة الداجنة محذرة المواطنين من الشراء غير المبرر: يرفع الأسعار

كتب أحمد حمادة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا اليوم حيث سجلت الدواجن من المزرعة 30.5 جنيها للكيلو بزيادة 3 جنيهات عن منتصف شهر مارس ، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 35 – 36 جنيها .

وأشار السيد في تصريح لليوم السابع أن أسعار كرتونة البيض شهدت ارتفاعا أيضا لتسجل 34.5 جنيها من المزرعة وهو أيضا سعر مرتفع عن منتصف شهر مارس حيث سجل سعر الكرتونة 27 جنيها ، موضحا أن سعر الكرتونة للمستهلك وصل الى 39 – 41 جنيها .

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" إلى أن سعر الدواجن البلدى انخفض من المزرعة ل34 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 38 – 40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين14-15 جنيها.

وحذر رئيس شعبة الثروة الداجنة من تكالب ومحاولة المواطنين تخزين كميات من الدواجن ، موضحا زيادة البيع لما يزيد عن 30% مشيرا الى ان هذا سيؤدى الى مخاطر كبيرة خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك ، حيث ان الاقبال يكون متضاعف خلال فترة رمضان وبالتالي الأسعار سترتفع أكثر من ذلك ، مطالبا الجميع بعدم الشراء الغير مبرر للسلع حيث انها تمثل مخاطر على المنتج والمستهلك .

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

و أوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

و كشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل .