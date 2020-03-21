اليوم السابع
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لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

شركة "مياه أسيوط" تَدعم أسطولها الميكانيكى بـ5 أوناش جديدة

السبت، 21 مارس 2020 10:36 ص
شركة "مياه أسيوط" تَدعم أسطولها الميكانيكى بـ5 أوناش جديدة اوناش_أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن الشركة دعمت أسطولها الميكانيكى بـ 5 أوناشٍ شوكة جديدة تبلغ حمولة الونش الواحد منها نحو 3 أطنان، وذلك فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أنه سيتم تخصيص 3 أوناش للأسطول الميكانيكى بمحافظة أسيوط، وونشين آخرين لتدعيم الأسطول الميكانيكى بمحافظة الوادى الجديد، بهدف استخدامها فى أعمال الصيانة، ورفع المحولات الكهربائية، ومواتير ومولدات الكهرباء بالمحطات، بالإضافة إلى سحب الطلمبات الغاطسة، والتى من شأنها رفع كفاءة وسرعة الأداء المؤسسى.
 
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أن الشركة تسعى بكل طاقتها للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال  فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لمشتملات قطاعى المياه والصرف الصحى.
 
وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات التى تمكن من تطبيق أحدث استراتيجيات الأداء المؤسسى فى الإصلاح والتوصيل، ومن بين تلك المعدات توفير 4 كباشات جديدة لأعمال التطهير بغرف وخطوط الصرف الصحى، و16  سيارة مجهزة لتطبيق أحدث وأسرع سبل الإصلاح، و30 تروسيكلاً لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات، بجانب سيارتي قلاب كبيرتين سعة الواحدة 8 م3، ورفع كفاءة سيارة نقل كلور سعة 7 أسطوانات.

وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه اسيوط

محافظه اسيوط

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