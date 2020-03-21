اليوم السابع
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شركات المحمول تكشف حقيقة شحن أرصدة العملاء مجانا.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 مارس 2020 08:23 م
شركات المحمول تكشف حقيقة شحن أرصدة العملاء مجانا.. اعرف التفاصيل شبكة محمول
كتبت هبة السيد

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نفت مصادر بشركات المحمول، لـ"اليوم السابع"، ما يتم تداوله بشأن وجود عرض يتضمن شحن الرصيد مجانا لجميع المصريين بقيمة 100 جنيه، مشيرين بأن هذا الأمر غير صحيح، وكانت هذه الرسالة التى تم تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا وتطبيق واتساب قد اثارت تساؤلات الكثيرين كن عملاء الكارت المدفوع مسبقا.

 

وكان قد تم تداول رسالة نصية بيت المستخدمين يقول نصها: " عاااجل يا جماعة أشحن رصيد المحمول دلوقتى بقيمة 100 جنيه مجانًا لجميع المصريين مقدم من شركات الاتصال" اورنج، فودافون، الاتصالات، المصرية للاتصالات "بسرعة قبل ما العرض ينتهى من هنا" مع وضع لينكات وهمية لمواقع الشركات.

 

ومن جهة أخرى قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخميس الماضى، بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول فى مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيًا) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين فى شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفى ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

 

ويأتى هذا القرار فى إطار عدد من السياسات التى تهدف إلى تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية واتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل الا فى الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات فى تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة فى إطار التدابير الاحترازية التى اتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


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