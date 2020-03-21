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شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

السبت، 21 مارس 2020 12:03 م
شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده الشاب السعودى يسجد أمام الفتاة اليمنية
كتب مصطفى عنبر

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن شرطة منطقة مكة ألقت القبض على شاب وفتاة بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بجدة،حيث قالت إمارة منطقة مكة إنه تم إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
 

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وقالت الشرطة السعودية اليوم السبت في بيان لها، إن شابا سعودي الجنسية وفتاتين يمنيتين، يواجهون تهمة الاستهزاء بالشعائر الدينية، بعد أن ظهر الشاب ساجدا أمام إحدى الفتاتين، بينما قامت الأخرى بتصوير المشهد أمام أحد المساجد.

وأضافت أنها أوقفت الأشخاص الثلاثة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، موضحة أن الشاب في العقد الثالث من العمر، والفتاتين في العقد الثاني.

ويظهر في الصور الأولى شاب وهو يصلي حيث بدا جالسا كما لو أنه في مرحلة التشهد، بينما كانت تقف أمامه فتاة ترتدي عباءة سوداء.

ويظهر نفس الشاب في الصورة الثانية وهو ساجد أمام الفتاة في المنطقة المخصصة لخلع الأحذية أمام أحد المساجد.


السعودية

مكة

جدة

اليمن

فتاة يمنية

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