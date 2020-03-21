اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 04:03 م
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شرطة بريطانيا تضبط عصابة لسرقة ورق التواليت لمواجهة كورونا

السبت، 21 مارس 2020 03:48 م
شرطة بريطانيا تضبط عصابة لسرقة ورق التواليت لمواجهة كورونا ورق تواليت
(رويترز)

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 قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر أمس الجمعة ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها.

كما وجهت للصوص أيضا تهمة سرقة سيارة.

وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر "يشعر ضباط الشرطة دائما بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص... لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".

وقد كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه سيتم إعطاء أطباء خدمة الصحة الوطنية البريطانية المثقلين إرشادات جديدة لمساعدتهم على تحديد ضحايا وباء كورونا الذين يمكن أن يعيشوا أو يموتوا إذا نفدت أسرة العناية المركزة أو أجهزة التهوية، حيث أوضحت الصحيفة أن المعايير - المتوقع إصدارها يوم السبت - هي اعتراف بأن المستشفيات من المحتمل أن تواجه خيارات رهيبة في الأسابيع المقبلة، ولا يمكن توقعها وحدها.

وأشارت إلى أن تلك المعايير أغلب الظن ستغطى  المرضى الذين يعانون من حالات مسبقة بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب والسكري، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيحددون أيضًا حدًا للعمر يمكن سحب العلاج منه.

ومن المحتمل أن ترى أيضًا مريضًا موجودًا بالفعل على جهاز تهوية يتم إزالته للسماح لشخص لديه فرصة أكبر في البقاء على قيد الحياة ليأخذ مكانه.

وقال مصدر لصحيفة "الإندبندنت": "لم نواجه مثل هذا الوضع من قبل ، وستكون هناك ضغوط كبيرة على الأسرة والرعاية المركزة ، لذلك فإننا نعالج هذه المشكلة".


ورق التواليت

بريطانيا

فيروس كورونا

منتجات غسل الأيدى

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