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شباب شبرا الخيمة يطلقون مبادرة لتطهير المساجد والشوارع ضد فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:16 م
شباب شبرا الخيمة يطلقون مبادرة لتطهير المساجد والشوارع ضد فيروس كورونا شباب شبرا الخيمة
القلوبية إبراهيم سالم

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أطلق شباب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، مبادرة تطهير الشوارع وتعقيم المساجد لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الأهالي في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم.

وقال محمد عبد الغني، أحد المتطوعين أن الحملة شملت معظم الشوارع والمحال والمساجد بمدينة شبرا الخيمة، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على  المحال فضلا علي مداخل وحوائط المنازل الخارجية ، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

وأوضح، أن هذا العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي المدينة، حيث يتم التعقيم  بالكلور والكحل والمطهرات، مشيرا إلى أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي وأبناء مدينتهم خاصة كبار السن والأطفال، حيث أن تلك الحملة التطوعية لاقت استحسان كبير من أهالي المدينة.

وأشار، إلى أن المشاركون بالتعقيم أن الحملة تشمل جميع الشوارع بلا استثناء وأن عمليات التعقيم والتطهير تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا خدمة لأهالي المدينة والحفاظ عليهم، لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا.

وكانت قد اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

 

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