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شباب الغربية يشن حملات لتطهير المنشآت العامة بالجهود الذاتية

السبت، 21 مارس 2020 11:39 ص
شباب الغربية يشن حملات لتطهير المنشآت العامة بالجهود الذاتية الشباب المشارك فى حملات التطهير
الغربية محمد طارق

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شن عدد كبير من المتطوعين الشباب بقري ومركز مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، لليوم الرابع على التوالي حملات بجميع المنشآت العامة وللمساجد والكنائس وكذا أقسام ونقاط الشرطة، لتطهيرها وتعقيمها بالجهود الذاتية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من العدوى.

وفي هذا الصدد قال شريف أبو شمة أحد الشباب، إن الحملة يشارك فيها العشرات من الشباب بخلاف ما كان متوقع منذ اليوم الأول منها، مضيفا أن الحملة هدفها خدمة الأهالي والحد من انتشار العدوى من خلال تطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والشرطية.

وأوضح أن تكلفة المواد المستخدمة وأجهزة الرش جميعها بالجهود الذاتية، فيما قام الشباب بتوزيع الكمامات والمطهرات وكتب التوعية من الفيروس على المارة وكبار السن بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد أصدر قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجاري، نظرا الظروف الراهنة، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشة في المقاهي.

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة، ورفع كافة الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

ومن ناحية أخرى، نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية خطة عمل تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، بعد الانتهاء تماماً من انصراف جميع العاملين بالديوان، في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، والتي تمت مناقشتها اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع أعضاء قسم الكيمياء بالتعليم الفني الزراعي.

حملات تطهير مساجد الغربية
 
 
الشباب المشارك.
 
 
فريق توعية المواطنين
 
 
الشباب المشارك

 

 


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