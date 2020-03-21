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شاهد.. الأقصر تنطلق فى تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج

السبت، 21 مارس 2020 01:21 ص
شاهد.. الأقصر تنطلق فى تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج حملات التطهير
الأقصر – أحمد مرعى

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نفذ مجلس مدينة الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم السبت، حملة بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، تطهير وتعقيم ساحة أبو الحجاج بالأقصر، حيث تضمن تطهير المقاعد والبرجولات وصناديق القمامة والسور المحيط بالساحة كإجراءات احترازية وقائية، ويأتي ذلل، وفق عدد من الاحتياطات التي اتخذتها مدينة الأقصر، بتكثيف الجولات على المرافق العامة التي يرتادها الأهالي للتصدي لانتشار "فيروس كورونا".

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة ( القطاع المالي _قطاع المعامل_ وإدارة التطهير بقطاع التشغيل والصيانة - مديري عموم الإدارات الفرعية)، الانتهاء من أعمال توفير المطهرات الطبية كحول ايثيلي 70 %، وعمل التخفيفات اللازمة بالمعامل الفرعية بالشركة وتوزيعها على العاملين بجميع المواقع التابعة بالشركة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير.

وقال اللواء محمد يحيي كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه كان المستهدف من الحملة عدد 600 منشأة تابعة للشركة تشمل مراكز خدمة العملاء والديوان العام ومقار الإدارات الفرعية ومحطات وشبكات المياه والصرف، كما تم توفير مهمات الوقاية الشخصية من كمامات وجوانتيات العاملين بالتحصيل وخدمة العملاء والساقين الأكثر عرضة للتعامل مع الجمهور والتنقل وفقا للمهام الوظيفية الموكلة لهم.

وأصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020.

تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج (6)
تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج 

تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج (2)
تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج 

تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج (3)
تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج 

تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج (4)
تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج

تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج (5)
تطهير وتعقيم الحدائق العامة وساحة أبو الحجاج 

 


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