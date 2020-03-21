سيدة لبنان الأولى بعيد الأم: اطلبى من أولادك التزام المنزل لمواجهة كورونا

كتب محمد تهامى زكى

هنأت سيدة لبنان الأولى ​ناديا الشامى عون​، الأم اللبنانية بيوم عيد الأم، الذى يوافق اليوم 21 مارس، مؤكدة أنها الكتف الذى يسند والقلب الذي يحمى والعقل الذي يوجّه، كما طلبت منها إجبار أولادها التزام المنزل حتى التغلب على وباء كورونا الجديد "كوفيد 19".





وكتب حساب الرئاسة اللبنانية عبر تويتر: "طالما كنت الكتف الذى يسند والقلب الذى يحمى والعقل الذى يوجّه، فى عيدك اليوم، ووسط كل الخطر المحدق بوطننا ومجتمعنا وعائلاتنا، دورك محورى وجوهرى".





وأضاف الحساب: "اطلبى من أولادك، مهما كبروا، التزام المنزل، فبهذا يساعدون على حصر الخطر وإبعاده عن أهلهم وأبنائهم وأحبائهم، بتضامننا والتزامنا نحدّ من الخسائر ونمهّد الطريق للتغلّب على وباء الكورونا".





من ناحية أخرى، تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان، اليوم السبت، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات بها إلى 187 حالة، فيما أكدت وزارة الصحة اللبنانية، بأنه تم إعداد 10 مستشفيات حكومية إلى جانب مستشفى الحريرى ببيروت لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى لعدد الحالات المصابة بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 133 حالة .

فيما قررت الحكومة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا فى البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر فى أسعار السلع جراء الأزمة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار كورونا.

وقال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، خلال اجتماع الحكومة، إن هاجس فيروس كورونا أصبح يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس، مشددا فى الوقت ذاته، على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، واصفا نتائج الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من انتشار الفيروس بأنها جيدة.