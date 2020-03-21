سيدة لبنان الأولى بعيد الأم: اطلبى من أولادك التزام المنزل لمواجهة كورونا

هنأت سيدة لبنان الأولى ناديا الشامى عون، الأم اللبنانية بيوم عيد الأم، الذى يوافق اليوم 21 مارس، مؤكدة أنها الكتف الذى يسند والقلب الذي يحمى والعقل الذي يوجّه، كما طلبت منها إجبار أولادها التزام المنزل حتى التغلب على وباء كورونا الجديد "كوفيد 19".
وكتب حساب الرئاسة اللبنانية عبر تويتر: "طالما كنت الكتف الذى يسند والقلب الذى يحمى والعقل الذى يوجّه، فى عيدك اليوم، ووسط كل الخطر المحدق بوطننا ومجتمعنا وعائلاتنا، دورك محورى وجوهرى".
فيما قررت الحكومة اللبنانية إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا فى البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر فى أسعار السلع جراء الأزمة الاقتصادية وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار كورونا.
وقال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، خلال اجتماع الحكومة، إن هاجس فيروس كورونا أصبح يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس، مشددا فى الوقت ذاته، على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، واصفا نتائج الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من انتشار الفيروس بأنها جيدة.
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